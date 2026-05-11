Retrocessione dolorosa Chiedo scusa alla città Responsabilità tutte mie

Un dirigente ha commentato la retrocessione della squadra, dicendo di assumersi tutte le responsabilità e di scusarsi con la città. Ha aggiunto che si tratta di un processo doloroso e che le valutazioni fatte a distanza di mesi sono facilmente smentibili. Nel calcio, ha osservato, le cose cambiano rapidamente, anche in tempi molto brevi, come durante una singola partita.

La premessa è che è facile analizzare e smentire valutazioni e dichiarazioni a distanza di mesi. Il calcio, si sa, è materia liquida: le cose cambiano in poche settimane, a volte in una manciata di giorni, dentro una partita addirittura in un microsecondo. Pensi una cosa, ne succede un’altra dopo un attimo. A retrocessione della Reggiana avvenuta, però, ritornano alla mente dichiarazioni e valutazioni che oggi risuonano "invecchiate male". Su tutte è ormai celebre quella del presidente Carmelo Salerno della "migliore rosa dei tre anni di Serie B ". Che, badate bene, in agosto, se ci limitiamo alla profondità di rosa sulla carta (a pensare ai Magnani, ai Marras, sembra una vita fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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