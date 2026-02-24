Carmelo Cinturrino adesso è triste e pentito | Chiedo scusa a tutte le divise e per aver tradito la fiducia dei cittadini Il sindacato Sap restituisce le offerte della raccolta fondi

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, si sente profondamente addolorato e si scusa con le forze dell’ordine e i cittadini per aver sparato e ucciso un sospetto nel bosco di Rogoredo. La sua richiesta di perdono arriva dopo aver riconosciuto di aver agito in modo impulsivo e di aver tradito la fiducia di chi lo aveva incaricato di proteggere. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità e tra gli agenti.

Milano, 24 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia che lo scorso 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri al bosco di Rogoredo, ''è tristissimo ed è pentito di ciò che ha fatto''. Lo ha detto l'avvocato Piero Porciani, suo legale difensore, arrivando questa mattina al carcere milanese di San Vittore dove da ieri il poliziotto è recluso e dove stamattina l'agente sarà sottoposto a interrogatorio di convalida. Cinturrino, spiega il legale, ''ha ammesso le sue responsabilità, è pentito soprattutto della fase successiva'' di come si sono svolti i fatti, ma sostiene di aver sparato ''perché ha avuto paura''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogoredo, la marcia indietro del Sap che lanciò una raccolta fondi per pagare l’avvocato a Cinturrino: “Restituiremo i soldi”Il sindacato di polizia ha deciso di restituire i fondi raccolti per coprire le spese legali di un agente coinvolto in un caso di omicidio nel parco di Rogoredo.

