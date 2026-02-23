Infrastrutture | ciò che ci collega ciò che ci unisce in Fiera sindaci e forze economiche per fissare le priorità

La decisione di riunire sindaci e imprenditori sulla questione delle infrastrutture nasce dall’esigenza di rispondere alle esigenze della Romagna. I partecipanti discutono delle opere necessarie per migliorare i collegamenti e sostenere lo sviluppo locale. Un incontro diretto per definire priorità concrete e pianificare interventi utili a rafforzare il territorio. La discussione si concentra sulle infrastrutture che possono cambiare il volto della regione nei prossimi anni.

I consiglieri regionali del Pd: “La Romagna deve essere protagonista delle scelte sul proprio futuro. Le infrastrutture sono decisive per crescita, coesione e nuove opportunità” Mettere al centro la Romagna, le sue esigenze e le sue prospettive, aprendo un confronto concreto sulle infrastrutture strategiche che ne determineranno il futuro. Con questo obiettivo i consiglieri regionali del Pd della Romagna organizzano l’iniziativa “Infrastrutture: ciò che ci collega, ciò che ci unisce”, in programma venerdì 27 febbraio alla Fiera di Cesena, un momento di dialogo e condivisione che coinvolgerà Istituzioni, enti, rappresentanze economiche, sociali e protagonisti dello sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Traguardo storico per Mirabella Eclano e l’Irpinia, Fruncillo (FDI): «Valorizzare ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide»Mirabella Eclano e l’Irpinia raggiungono un traguardo importante con la candidatura del progetto “L’Appia dei Popoli” tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028.

Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale.

FiberCop lancia Ciò che ci unisce: la prima campagna ADV nazionale per Milano Cortina 2026FiberCop presenta la sua prima campagna ADV nazionale Ciò che ci unisce per Milano Cortina 2026, per valorizzare la rete come infrastruttura abilitante. touchpoint.news

