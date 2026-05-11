Rete ferroviaria oltre 1300 cantieri attivi Sarà attivata la tratta Napoli-Cancello
Ogni giorno sono attivi più di 1.300 cantieri sulla rete ferroviaria nazionale, coinvolgendo lavori di manutenzione, aggiornamenti tecnologici e nuove opere. Tra le principali novità, è prevista l’attivazione della tratta Napoli-Cancello, inserita tra le opere in corso di sviluppo. Per il 2025, gli investimenti totali destinati al settore sono stimati in circa 11,6 miliardi di euro.
Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Circa 272mila le interruzioni programmate annue necessarie a.🔗 Leggi su Casertanews.it
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