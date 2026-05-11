Concluse al Museo Civico le giornate di scansione della Resurrezione di Piero della Francesca

Nel Museo Civico si sono appena concluse le operazioni di scansione digitale dell’opera “Resurrezione” di Piero della Francesca. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e tecnici impegnati in questa fase di conservazione e documentazione. La giornata si è svolta in un clima di lavoro collaborativo, con l’obiettivo di creare una riproduzione digitale dettagliata dell’opera, che sarà successivamente utilizzata per studi e conservazione.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Sansepolcro al centro dell’innovazione culturale internazionale. . Si sono concluse, al Museo Civico di Sansepolcro, le intense giornate di lavoro dedicate alla scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione” di Piero della Francesca, uno dei massimi capolavori del Rinascimento e simbolo identitario della città. Un progetto di straordinario valore culturale e tecnologico, nato su iniziativa di Arius Technology, azienda internazionale leader nella digitalizzazione di opere d’arte, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, che ha portato nel cuore della città tecnologie d’avanguardia applicate alla conservazione del patrimonio artistico mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concluse al Museo Civico le giornate di scansione della “Resurrezione” di Piero della Francesca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Museo Civico la scansione dal vivo della “Resurrezione” di Piero della FrancescaArezzo, 4 maggio 2026 – Sansepolcro protagonista dell’innovazione: al Museo Civico la scansione dal vivo della “Resurrezione” di Piero della... Boom di visitatori al Museo Civico e alla Casa di PieroSansepolcro registra un importante risultato sul fronte turistico-culturale durante il ponte del 1° maggio. Argomenti più discussi: Le celebrazioni per i 50 anni del terremoto con il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio; Terremoto del Friuli, l'omaggio della premier Meloni: Il vostro esempio trainò migliaia di volontari; 50° del terremoto, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio a Gemona.