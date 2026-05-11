Resoconto di Paola Caruso sul percorso al GF VIP | Mi sono vista fragile

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo nel giorno dedicato alla Festa della Mamma. Durante l'intervista, ha parlato del suo percorso al Grande Fratello VIP, descrivendosi come fragile durante questa esperienza. La showgirl ha condiviso alcuni aspetti della sua partecipazione al reality, offrendo una testimonianza diretta di quello che ha vissuto all’interno della casa.

Paola Caruso ospite a Verissimo, nel giorno dedicato alla Festa della Mamma fa un resoconto sul suo percorso al GF VIP. La confessione è piena di consapevolezza e si rivolge agli episodi di rabbia palesati in tv. “Mi sono vista fragile”, commenta la showgirl. “Questa fragilità mi ha fatto quasi paura. Invece di uscire con dolcezza, si è trasformata in rabbia”, prosegue Caruso, tra il rammarico per l’immagine uscita di sé. Paola attribuisce i comportamenti alla convivenza forzata che lascia uscire una parte di carattere sconosciuta. Alla luce di ciò la Bonas di Avanti un altro asserisce: “Poi ti dici, devo capire cosa mi è successo”. “Sono sempre stata vera e questa è la cosa che interessa per la mia dignità.🔗 Leggi su 361magazine.com

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