Paola Caruso commenta l' esperienza al Grande Fratello Vip | Mi sono vista fragile

Paola Caruso ha lasciato la Casa del “Grande Fratello Vip” circa due settimane fa, dopo essere stata eliminata durante la puntata di martedì 28 aprile. Recentemente ha commentato la sua esperienza, dicendo di essersi vista fragile durante il periodo trascorso nel reality. La sua partecipazione si è conclusa con l’eliminazione, e ora ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato emotivo durante il reality.

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Paola Caruso ha concluso la propria esperienza all'interno della Casa del “Grande Fratello Vip” quasi due settimane fa, dopo essere stata eliminata nel corso della puntata di martedì 28 aprile. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” per la prima volta dopo l'uscita dal reality di Canale 5, la.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paola Caruso al Grande Fratello Vip: ‘Mi mancherà da morire mio figlio Michele’Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa? Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello... “Mi ha fatto male”. Paola Caruso, lo scontro al Grande Fratello Vip degeneraNella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è ormai alle stelle e ogni dinamica sembra pronta a esplodere da un momento all’altro. Argomenti più discussi: Verissimo, Paola Caruso ospite oggi con il figlio: le condizioni di salute del piccolo Michele; Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip, chi è: dall'abbraccio in lacrime con il figlio al saluto della mamma biologica; Grande Fratello Vip, Paola Caruso rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le prime parole fuori dalla Casa; GF Vip, puntata movimentata: Paola Caruso eliminata e show di Valeria Marini.