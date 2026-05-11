Durante l’intervista a Verissimo, in occasione della Festa della Mamma, Paola Caruso ha parlato del suo percorso al Grande Fratello VIP, dichiarando di essersi vista più fragile rispetto a quanto immaginasse. La showgirl ha condiviso alcuni episodi e riflessioni legate alla sua esperienza nella casa, senza entrare nei dettagli di eventuali motivazioni o altri aspetti personali. La conversazione si è concentrata sulle emozioni vissute durante il reality.

Paola Caruso ospite a Verissimo, nel giorno dedicato alla Festa della Mamma fa un resoconto sul suo percorso al GF VIP. La confessione è piena di consapevolezza e si rivolge agli episodi di rabbia palesati in tv. “Mi sono vista fragile”, commenta la showgirl. “Questa fragilità mi ha fatto quasi paura. Invece di uscire con dolcezza, si è trasformata in rabbia”, continua Caruso, tra il rammarico per l’immagine uscita di sé. Paola attribuisce i comportamenti alla convivenza forzata che lascia uscire una parte di carattere sconosciuta. Alla luce di ciò la Bonas di Avanti un altro asserisce: “Poi ti dici, devo capire cosa mi è successo”. “Sono dispiaciuta.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paola Caruso sul suo percorso al GF VIP: “Mi sono vista fragile”

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