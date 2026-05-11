Residenti contro il villaggio per senzatetto di Tamburi il Comune | Valutiamo anche altre aree

Il Comune sta esaminando diverse zone, tra cui via Terracini, come possibili ubicazioni per un villaggio destinato alle persone senzatetto, secondo quanto comunicato dall’amministrazione. La proposta riguarda un’area dedicata a questo progetto, ma non si tratta dell’unica soluzione presa in considerazione. La questione ha suscitato reazioni da parte dei residenti, che si sono opposti all’installazione del villaggio nella zona dei Tamburi.

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Bologna, 11 maggio 2026 – Per il villaggio rivolto alle persone senzatetto in nome di Giovanni Tamburi, il Comune sta valutando “una serie di aree, tra cui anche via Terracini, ma non è l’unica”. A parlare è l’ assessora al Welfare e alla Sicurezza Urbana Matilde Madrid, alla luce della raccolta firme presentata dai residenti del Lazzaretto (uno dei posti dove potrebbe sorgere il plesso) contro l’ipotesi di realizzazione proprio in quella zona. Le parole dell’amministrazione. “Il Comune riceve spesso raccolte firme contro la presenza delle persone senza dimora in strada e poi anche contro i progetti di accoglienza per le persone senza dimora – spiega -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Residenti contro il villaggio per senzatetto di Tamburi, il Comune: “Valutiamo anche altre aree” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Villaggio per i senzatetto. Residenti contro il progetto. Tamburi: "Un dispiacere"I cittadini del Lazzaretto contro il progetto di Giuseppe Tamburi: è scattata una raccolta firme, che conta già centinaia di adesioni, per impedire... Firme contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi: polemica al LazzarettoScoppia la polemica a Bologna sul progetto del villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nella tragedia di... Argomenti più discussi: Villaggio per i senzatetto. Residenti contro il progetto. Tamburi: Un dispiacere; Quel villaggio per senzatetto non s’ha da fare. Almeno qui. Petizione dei residenti; Gresse-en-Vercors lancia una campagna per attirare nuovi residenti in montagna - Nos Alpes; Il villaggio che vuole uscire dal patrimonio UNESCO per combattere l’overtourism. ? Stadio, i residenti del Villaggio Olimpico chiedono una ZTL contro partite e grandi eventi #ASRoma x.com Milano, bufera sulle torri della Bovisa. I residenti: Su di noi costi occulti reddit Residenti contro il villaggio per senzatetto di Tamburi, il Comune: Valutiamo anche altre areeL’assessora Madrid sulla raccolta firme dei cittadini di via Terracini: Rispondiamo ai bisogni di chi non ha una casa coinvolgendo anche i bolognesi ... msn.com