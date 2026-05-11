Firme contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi | polemica al Lazzaretto
A Bologna si apre una discussione pubblica riguardo al progetto di un villaggio per senzatetto dedicato a un ragazzo di 16 anni deceduto durante la notte di Capodanno in Svizzera. La questione ha generato reazioni contrastanti tra le persone coinvolte e le opposizioni, portando a una serie di commenti e prese di posizione. La polemica si concentra sulle firme raccolte contro l'iniziativa, che ha suscitato diverse reazioni nella comunità locale.
Scoppia la polemica a Bologna sul progetto del villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’iniziativa, proposta dal padre Giuseppe Tamburi e sostenuta anche dal Comune, prevede la realizzazione di una struttura.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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‘Non nel mio cortile’. Questo è il messaggio lanciato dalla raccolta firme dei residenti e dai commercianti dell’area attorno a via Terracini che dicono ‘no’ al ‘Villaggio per i senzatetto’ che Giuseppe Tamburi vorrebbe far sorgere, con l’aiuto del Comune, in nome facebook