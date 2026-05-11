Firme contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi | polemica al Lazzaretto

A Bologna si apre una discussione pubblica riguardo al progetto di un villaggio per senzatetto dedicato a un ragazzo di 16 anni deceduto durante la notte di Capodanno in Svizzera. La questione ha generato reazioni contrastanti tra le persone coinvolte e le opposizioni, portando a una serie di commenti e prese di posizione. La polemica si concentra sulle firme raccolte contro l'iniziativa, che ha suscitato diverse reazioni nella comunità locale.

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