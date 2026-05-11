Firme contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi | polemica al Lazzaretto

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si apre una discussione pubblica riguardo al progetto di un villaggio per senzatetto dedicato a un ragazzo di 16 anni deceduto durante la notte di Capodanno in Svizzera. La questione ha generato reazioni contrastanti tra le persone coinvolte e le opposizioni, portando a una serie di commenti e prese di posizione. La polemica si concentra sulle firme raccolte contro l'iniziativa, che ha suscitato diverse reazioni nella comunità locale.

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Scoppia la polemica a Bologna sul progetto del villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’iniziativa, proposta dal padre Giuseppe Tamburi e sostenuta anche dal Comune, prevede la realizzazione di una struttura.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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