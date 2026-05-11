L’intelligence britannica ha diffuso linee guida rivolte ai dissidenti in risposta a una crescente repressione cinese a Londra. Le indicazioni mirano a fornire strumenti pratici per affrontare le misure di controllo e sorveglianza adottate, mentre le autorità di Pechino intensificano le operazioni di repressione contro coloro che criticano il governo. La comunicazione si inserisce in un quadro di attenzione aumentata sulle attività di repressione transnazionale.

L’intelligence britannica alza il livello di attenzione sulla repressione transnazionale. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Security Service ha pubblicato nuove indicazioni di contro-sorveglianza destinate a dissidenti, attivisti e oppositori residenti nel Regno Unito che temono di essere monitorati da apparati stranieri, in particolare cinesi. Il documento, pubblicato all’indomani della condanna di due uomini accusati di aver operato sul territorio britannico per conto delle autorità di Hong Kong e, per estensione, nell’interesse di Pechino, è stato diffuso dalla National Protective Security Authority, l’organismo pubblico collegato all’MI5 che si occupa di sicurezza protettiva.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Repressione cinese a Londra, l’MI5 pubblica le linee guida per i dissidenti

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