Linee guida sull’IA nella PA | consultazione pubblica AgID aperta fino all’11 aprile

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato una consultazione pubblica che si concluderà l’11 aprile, riguardante le linee guida per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e per il procurement di IA nella pubblica amministrazione. La procedura invita i cittadini e le organizzazioni a esprimere le proprie opinioni sul documento, che riguarda le modalità di applicazione e gli acquisti di tecnologie di intelligenza artificiale nel settore pubblico.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino all'11 aprile, sulle "Linee guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione" e sulle "Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione".