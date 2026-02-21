Fagioli la svolta anche al fanta | dopo i voti alti e gli assist ecco il gol
Fagioli ha segnato il suo primo gol in campionato, un fatto che ha rivoluzionato la sua stagione. La sua crescita si riflette anche nel fantacalcio, dove la sua media ha superato i voti iniziali e la quotazione quasi raddoppiata. Dopo un inizio difficile, il centrocampista viola si è affermato come titolare stabile, contribuendo con assist e bonus. La svolta ha portato nuovi entusiasmi tra i tifosi e gli appassionati di fantasy football.
Dopo i tre assist confezionati per i compagni nel colpo esterno sul campo ostico del Como, è arrivato anche il primo centro in campionato per Nicolò Fagioli. Un giocatore chiave nella risalita della Fiorentina verso la zona salvezza. Sul piano tecnico i dubbi non sono mai esistiti: il talento si è sempre visto. Ora però l’ex bianconero sta riuscendo a esprimersi con continuità, nonostante una stagione tutt’altro che semplice per i viola. Da quando Vanoli lo sta utilizzato da regista, affidandogli le chiavi del gioco, le sue qualità stanno emergendo con forza. Non è un caso che in Serie A non salta una partita da titolare dalla 12ª giornata.🔗 Leggi su Gazzetta.it
