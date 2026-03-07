Jesus Rodriguez non solo assist | dopo il primo gol può regalare altri +3 al fanta

Jesus Rodriguez, attaccante del Como, ha segnato il suo primo gol stagionale e ora punta a migliorare la sua prestazione in attacco. Dopo aver trovato la rete, sembra deciso a contribuire ulteriormente alla squadra, con l’obiettivo di portare a casa altri punti. La sua presenza in campo si fa sentire anche in fase offensiva, e i tifosi attendono di vederlo in azione.

"Arriverà ad alti livelli, ne sono convinto". Così Cesc Fabregas ha recentemente sentenziato su Jesus Rodriguez, talento acquistato dal Como la scorsa estate per poco più di 20 milioni di euro. Dotato di grande tecnica e bravo nell'uno contro uno, l'esterno ex Betis si è subito messo in mostra in questa nuova avventura in Italia, riuscendo a realizzare nelle prime venti giornate la bellezza di sei assist. Unico neo, però, era legato a quel gol in Serie A spesso sfiorato ma mai trovato. Questo, quantomeno, fino alla scorsa giornata contro il Lecce, dove lo spagnolo è riuscito sia a incrementare il proprio bottino di passaggi chiave - salito a sette -, sia a realizzare la prima rete in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

