Remembering Bologna rock | i Pesissimi a Eufonica 2026
Il concerto “Bologna Rock” del 1979, che ha visto esibirsi alcune delle principali band della scena underground italiana e anche i Skiantos coinvolti in un episodio particolare, sarà ricordato con un evento speciale. In occasione dei vent’anni di Bologna come Città Unesco, l’appuntamento si terrà venerdì 15 maggio a partire dalle 18:00 all’interno di Eufonica 2026. La serata ripercorrerà quegli anni attraverso musica e ricordi.
Il mitico concerto “Bologna Rock” del 1979 al quale parteciparono le migliori band della scena underground italiana (tra cui anche gli Skiantos, che invece che suonare si fecero una spaghettata sul palco), rivive in occasione dei 20 anni di Bologna Città Unesco! Venerdì 15 Maggio dalle ore 18:00.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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