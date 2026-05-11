Remembering Bologna rock | i Pesissimi a Eufonica 2026

Il concerto “Bologna Rock” del 1979, che ha visto esibirsi alcune delle principali band della scena underground italiana e anche i Skiantos coinvolti in un episodio particolare, sarà ricordato con un evento speciale. In occasione dei vent’anni di Bologna come Città Unesco, l’appuntamento si terrà venerdì 15 maggio a partire dalle 18:00 all’interno di Eufonica 2026. La serata ripercorrerà quegli anni attraverso musica e ricordi.

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