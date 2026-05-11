Relazione con una 12enne conosciuta in oratorio | arrestato dovrà scontare 3 anni e 4 mesi

Nella giornata del 7 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, che dovrà scontare una pena di tre anni e quattro mesi. La misura riguarda una relazione con una ragazza di 12 anni conosciuta in oratorio. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà scontare la condanna stabilita dal tribunale.

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio, nella giornata del 7 maggio, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di M.C., 29enne residente nella Bassa Bergamasca e disoccupato. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 12.000 euro, per i reati di atti sessuali con minorenne e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La vicenda trae origine da una denuncia presentata ai Carabinieri nel maggio 2024 dalla madre della minore coinvolta, che all’epoca dei fatti aveva 12 anni. La donna, dopo aver avuto accesso al telefono cellulare...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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