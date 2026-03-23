ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l’arresto dell’anarchico Giuseppe Sciacca, in seguito a un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino. Il provvedimento deriva da una sentenza definitiva di condanna, consolidata anche da un atto di determinazione delle pene concorrenti risalente a settembre 2025. Profilo e precedenti dell’arrestato. Sciacca, nato nel 1979 e figura di rilievo dell’area anarchica catanese, risulta avere numerosi precedenti. Era già stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino nell’ambito dell’operazione “Scintilla” per reati legati alla fabbricazione, detenzione e trasporto di materiale esplosivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: dovrà scontare oltre 4 anni di carcere

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