Regno Unito sconfitta per Starmer all’elezione di Manchester | ora il premier rischia la poltrona

Nel Regno Unito, la recente sconfitta alle elezioni di Manchester mette in discussione la stabilità del leader del partito. La perdita rappresenta un duro colpo per l’immagine di chi guida la formazione e potrebbe influenzare il suo futuro politico. La sfida ora si concentra sulla capacità di mantenere il sostegno all’interno del partito e di affrontare eventuali ripercussioni.

Il castello di carte di Sir Keir Starmer sta scricchiolando pericolosamente sotto il peso di una sconfitta che ha il sapore del disastro politico. In quella che doveva essere una roccaforte inespugnabile, il seggio di Gorton e Denton alla periferia di Manchester, il Labour è sprofondato al terzo posto, passando dal 51% delle scorse generali a un misero 26%. Un crollo verticale che spalanca le porte ai populisti: i Verdi di Zack Polanski hanno trionfato con l’ex idraulica Hannah Spencer(41%), mentre la destra di Reform UK guidata da Nigel Farage si è issata al secondo posto con il saggista radicale Matt Goodwin. La poltrona del Primo Ministro torna a tremare violentemente, e non solo per i voti persi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

