I Verdi vincono un’elezione suppletiva nel Regno Unito Starmer critica gli estremismi

Il 27 febbraio, nel Regno Unito, i Verdi hanno vinto un'elezione suppletiva, ottenendo un seggio importante. Keir Starmer, leader del Partito laburista, ha commentato pubblicamente gli estremismi politici, esprimendo la sua posizione. La vittoria dei Verdi ha attirato l’attenzione sui risultati di questa consultazione elettorale, mentre Starmer si è concentrato sulle sue dichiarazioni riguardo agli atteggiamenti più radicali nella politica attuale.

L'esito del voto è un importante campanello d'allarme per il governo laburista, che deve anche fronteggiare l'ascesa del partito di estrema destra Reform Uk, guidato da Nigel Farage. Segna anche la fine del dominio dei laburisti e dei conservatori sulla politica britannica, con il Partito laburista arrivato solo terzo, dietro anche a Reform Uk. Starmer ha definito "molto deludente" il risultato ottenuto nella circoscrizione di Gorton and Denton, nella contea della Grande Manchester, aggiungendo di comprendere "la frustrazione degli elettori". Ma allo stesso tempo ha criticato duramente "gli estremismi, sia di sinistra sia di destra". "È facile per gli altri partiti elencare i problemi, molto più difficile è cercare di risolverli", ha dichiarato.