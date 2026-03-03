Regione via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigenti
La Corte dei conti ha approvato il rinnovo del contratto dei dirigenti della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. L'ok riguarda l'ipotesi di accordo per il nuovo contratto, confermando la validità delle condizioni proposte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il rinnovo contrattuale dei dirigenti regionali.
Via libera dalla Corte dei conti all'ipotesi di rinnovo del contratto della dirigenza della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. “La certificazione positiva della Corte dei conti sull'ipotesi di contratto della dirigenza per il triennio 2022-2024 è un risultato importante per la Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
