Regione via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigenti

La Corte dei conti ha approvato il rinnovo del contratto dei dirigenti della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. L'ok riguarda l'ipotesi di accordo per il nuovo contratto, confermando la validità delle condizioni proposte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il rinnovo contrattuale dei dirigenti regionali.