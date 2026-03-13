Anas | 900 nuovi posti entro il 2028 per tecnici

L’Agenzia nazionale per le strade ha annunciato che entro il 2028 saranno create oltre 900 posizioni di lavoro per tecnici. La conferma è arrivata nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, quando è stato presentato un piano industriale che prevede questa significativa serie di assunzioni. La notizia riguarda quindi un piano di espansione del personale dell’ente.

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, l’Agenzia nazionale per le strade conferma un piano industriale ambizioso che porterà oltre 900 nuove assunzioni entro il 2028. Questa strategia di rafforzamento dell’organico si inserisce in un contesto di massicci investimenti infrastrutturali e richiede profili sia tecnici che amministrativi. L’iniziativa mira a coprire i fabbisogni derivanti dalla gestione della rete stradale nazionale e dai numerosi cantieri aperti su tutto il territorio. Nei trentasei mesi precedenti, la società ha già integrato circa due mila dipendenti, incrementando la forza lavoro del 15%. Ora l’attenzione si sposta verso le selezioni pubbliche previste per impiegati amministrativi e tecnici, con particolare riguardo alle categorie protette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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