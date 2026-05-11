In pochi casi, la consorte del re ha optato per un abbigliamento con pantaloni durante eventi ufficiali. Questa scelta rappresenta un'eccezione rispetto alle sue solite mise, che prevedono abiti più tradizionali o gonne. La sua presenza in pubblico con questa tenuta ha attirato l'attenzione dei media e degli osservatori di moda. La decisione di indossare pantaloni si distingue come un gesto poco frequente nella sua storia pubblica.

Dimentichiamoci di quei sofisticati midi dress a tinta unita - perlopiù declinati nella palette del blu, il suo colore preferito -, che puntualmente la sovrana tira fuori dal suo armadio e che nel tempo hanno tratteggiato la sua estetica. La moglie di re Carlo III, madrina reale della Federazione Equestre Britannica, per il suo arrivo a Badminton per assistere alle gare equestri di Badminton Horse Trials e incontrare i membri dell'Ebony Horse Club di cui è presidente e i volontari della scuola di equitazione del club, ha optato per un paio di pratici e semplicissimi pantaloni, ma con i quali non è certo passata inosservata. Anzi! Si contano infatti sulle dita di una mano le volte in cui la regina Camilla ha scelto di indossare questo capo per un evento pubblico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regina Camilla, una rara apparizione coi pantaloni per colpire nel segno

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