Regina Camilla una rara apparizione coi pantaloni per colpire nel segno
In pochi casi, la consorte del re ha optato per un abbigliamento con pantaloni durante eventi ufficiali. Questa scelta rappresenta un'eccezione rispetto alle sue solite mise, che prevedono abiti più tradizionali o gonne. La sua presenza in pubblico con questa tenuta ha attirato l'attenzione dei media e degli osservatori di moda. La decisione di indossare pantaloni si distingue come un gesto poco frequente nella sua storia pubblica.
Dimentichiamoci di quei sofisticati midi dress a tinta unita - perlopiù declinati nella palette del blu, il suo colore preferito -, che puntualmente la sovrana tira fuori dal suo armadio e che nel tempo hanno tratteggiato la sua estetica. La moglie di re Carlo III, madrina reale della Federazione Equestre Britannica, per il suo arrivo a Badminton per assistere alle gare equestri di Badminton Horse Trials e incontrare i membri dell'Ebony Horse Club di cui è presidente e i volontari della scuola di equitazione del club, ha optato per un paio di pratici e semplicissimi pantaloni, ma con i quali non è certo passata inosservata. Anzi! Si contano infatti sulle dita di una mano le volte in cui la regina Camilla ha scelto di indossare questo capo per un evento pubblico.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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