Durante la Barcelona Bridal Fashion Week, Athina Onassis ha partecipato come ospite alla sfilata di Stéphane Rolland, presentandosi con un abito rosso fuoco più sobrio rispetto ad altre occasioni. La presenza dell’ereditiera si è fatta notare in modo discreto, attirando l’attenzione dei presenti senza essere protagonista assoluta dell’evento. La sua partecipazione si è svolta in modo riservato, lontano da grandi clamori o dichiarazioni pubbliche.

In passerella scorrevano abiti scenografici, silhouette couture e creazioni degne dei migliori sogni di qualsiasi aspirante sposa, ma molti sguardi erano inevitabilmente rivolti verso il parterre. Del resto, quando Athina Onassis si fa vedere in pubblico, l’interesse si riaccende automaticamente. Il motivo è semplice: compare poco, parla ancora meno, lei non ha la fomo, non ha chiaramente bisogno di esserci sempre. Passiamo alla moda, cosa aveva addosso? Un look sobrio ma deciso, un abito rosso dalle linee pulite, abbinato a décolleté nere classiche. Ma più che l’outfit in sé, la vera eleganza sta come sempre nel modo in cui lo ha indossato: con naturalezza, senza costruzioni, confermando quella cifra estetica fatta di semplicità e riservatezza che la accompagna da sempre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Athina Onassis, una rara apparizione alla Bridal Fashion Week: il rosso fuoco più discreto di tutti

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