Reggiolo va dall' amico a vedere la partita e viene arrestato
Un uomo di Reggiolo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava fuori casa durante le ore notturne, nonostante avesse un divieto di uscire. I controlli sul territorio sono stati effettuati nella serata del 10 maggio e hanno portato a questa scoperta. L'uomo si era recato a trovare un amico per vedere una partita, violando così le restrizioni imposte.
Reggiolo (Reggio Emilia), 11 maggio 2026 – Ha violato il divieto di uscire di casa di notte ed è stato scoperto dai controlli dei carabinieri sul territorio. Nei guai un uomo di 43 anni, abitante a Reggiolo, per la violazione della sorveglianza speciale per recarsi a vedere una partita di calcio della Juventus da un suo amico. I carabinieri hanno arrestato l’uomo per l’irregolarità riscontrata il 9 maggio. I militari hanno effettuato il controllo all’agriturismo dove l’uomo risiede. L’uomo, già in orario in cui doveva trovarsi a casa, non ha risposto al campanello e neppure ha risposto al telefonino. Un testimone ha riferito di averlo visto allontanarsi nel pomeriggio in compagnia di un conoscente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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