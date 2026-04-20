Reggiolo dall' incendio si scopre la droga

A Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, si è conclusa con una denuncia l’indagine scaturita dall’incendio che si è verificato di recente. Durante i controlli successivi, sono stati trovati sostanze stupefacenti all’interno dell’immobile interessato dall’incendio. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le procedure per le indagini. Nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell’incendio o nei controlli successivi.

Reggiolo (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 - Si è concluso con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l’intervento dei carabinieri in una abitazione di via Cantone a Reggiolo, dove giovedì scorso era stato segnalato un incendio all’interno dell’appartamento di una palazzina alle porte del paese. Episodio che da subito aveva sollevato dei sospetti, su cui i carabinieri hanno indagato fin da subito. Denunciato un 21enne di origine nordafricana, il quale pare avesse dato alle fiamme un mobile nell’alloggio, che aveva interessato anche della carta, provocando parecchio fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a personale sanitario e carabinieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, dall'incendio si scopre la droga Notizie correlate Leggi anche: Si parte dall’odore di “erba” in auto e si scopre mezzo chilo di marijuana in una poltrona Reggiolo, si trasferiscono all'estero e abbandonano il caneReggiolo (Reggio Emilia), 17 aprile 2026 – Sono partiti per la Francia lasciando per sempre l’appartamento occupato a Reggiolo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Reggiolo, l'auto si incendia dopo la sbandata; Auto si schianta e prende fuoco nella notte a Reggiolo: ferito il conducente; Incidente notturno a Reggiolo, auto si incendia dopo lo schianto: ferito il conducente; Reggiolo, intervengono per un incendio e trovano la cocaina. Reggiolo, dall'incendio si scopre la drogaReggiolo (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 - Si è concluso con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l’intervento dei carabinieri in una abitazione di via Cantone a ... ilrestodelcarlino.it Reggiolo, l'auto si incendia dopo la sbandataFerito ma salvo il conducente della vettura, un trentenne albanese residente in paese ... msn.com L'incidente intorno alla 1.30 in via Gonzaga a Reggiolo. Sul posto soccorsi, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici delle rete elettrica poiché lo scontro ha avuto come conseguenza l'abbattimento di un palo in cemento di Enel - facebook.com facebook