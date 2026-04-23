A Reggio Calabria, la Polizia Locale ha denunciato otto persone coinvolte in episodi di occupazione di immobili e furti di acqua pubblica. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato a queste denunce, evidenziando pratiche illegali legate all’uso delle risorse idriche e agli immobili occupati senza autorizzazione. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano su questi episodi specifici.

? Cosa sapere Polizia Locale denuncia otto persone a Reggio Calabria per occupazioni e furti d'acqua.. Controlli nel Rione Marconi e sanzioni stradali mirano a contrastare l'illegalità urbana.. Otto persone sono state denunciate alla magistratura a Reggio Calabria dopo un’intensificazione dei controlli della Polizia Locale avvenuta negli ultimi tre giorni, con operazioni che hanno colpito l’illegalità edilizia, il furto di risorse pubbliche e la sicurezza stradale. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e il rumore delle auto che sfrecciano, si percepisce il fermento di una città sotto osservazione. Le pattuglie non hanno dato tregua, muovendosi tra le strade del centro e le periferie più delicate, con l’obiettivo di rimettere in riga chi pensa che le regole siano opzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: 8 denunce tra occupazioni e furti di acqua pubblica

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