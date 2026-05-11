A Reggio sono stati presentati 25 progetti rivolti ai giovani, emersi da un confronto tra candidati sindaco e cittadini. Durante l’iniziativa sono state individuate otto aree tematiche di interesse, su cui si concentrano le proposte. Tra le questioni sollevate, si discute di come le future strategie possano incidere sulla presenza dei giovani nella città e sulla loro eventuale decisione di restare o lasciare Reggio.

? Domande chiave Quali sono le 8 aree tematiche che i giovani hanno proposto?. Come influenzeranno le nuove strategie la fuga dei ragazzi da Reggio?. Chi dovrà rispondere concretamente alle 25 proposte del Forum delle Idee?. Perché il confronto si terrà in un bar invece che in Comune?.? In Breve Incontro al bar Fragomenti in Piazza Camagna il 15 maggio alle ore 18.30.. Documento programmatico strutturato su 8 aree tematiche e 25 proposte specifiche.. Focus su marketing territoriale, trasporti, ambiente e valorizzazione delle coste locali.. Obiettivo contrastare l'emigrazione giovanile legata a carenza di servizi e lavoro.. Il 15 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, i candidati sindaco al banco: 25 proposte per i giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Reggio 2031: le 25 proposte dei giovani per rilanciare la cittàA piazza Italia, l’assemblea del Forum delle Idee 2026 ha dato voce alle nuove generazioni reggine con la presentazione del manifesto Reggio 2031, un...

Forum, centri civici e codice etico. Le proposte per i candidati sindaco"La Consulta degli Stranieri? L’idea alla base dell’iniziativa è positiva, ma si tratta di un istituto normato che sarebbe a mio avviso difficile da...

Argomenti più discussi: Elezioni in provincia di Reggio Calabria, i Comuni al voto: liste e nomi di tutti i candidati; Candidati sindaco di Reggio e Messina firmato il 'Patto di Caronte'; Elezioni Reggio Calabria, gli ultimi sondaggi: il centrodestra di Cannizzaro in netto vantaggio; Verso una governance dello Stretto: confronto tra i candidati sindaco di Reggio Calabria e Messina.

Comunali, dalle associazioni cinque domande ai candidati sindaco sui temi della cultura ift.tt/nxPqL2f ift.tt/ZLvyo8R x.com

Lega lombarda: 'Preso subito le distanze da candidati islamici a Vigevano' reddit