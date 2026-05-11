Reggio Emilia Pd disperato | scippa Kate Middleton a FdI scontro in aula

A Reggio Emilia si è verificato un acceso scontro tra rappresentanti di FdI e del Pd durante una riunione del Consiglio comunale. La discussione si è acceso intorno a un omaggio alla Principessa Kate Middleton, con i due schieramenti che si sono accusati a vicenda di aver avuto l'idea di esporre il Primo Tricolore in quella occasione. La discussione si è trasformata in una vera e propria rissa tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Clamoroso, ma vero: rissa a Reggio Emilia tra FdI e Pd su. Kate Middleton. Uno scontro in Consiglio comunale su chi abbia avuto l'idea di omaggiare col Primo Tricolore la Principessa. La visita di Kate in città, prevista per il 13 e 14 maggio, si è trasformata in un terreno di battaglia politica tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica, come detto, la consegna del Primo Tricolore alla principessa del Galles, proposta che Fratelli d'Italia rivendica come propria e che invece il sindaco Marco Massari ha annunciato di voler effettuare personalmente. I meloniani avevano depositato un ordine del giorno urgente per chiedere il conferimento della storica bandiera simbolo di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reggio Emilia, Pd disperato: "scippa" Kate Middleton a FdI, scontro in aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Kate Middleton a Reggio Emilia e l'omaggio a Max MaraAGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini.