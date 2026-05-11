Reggio Calabria cresce ma pesa l’allarme demografico | i dati dell’Osservatorio economico 2024-2025
A Reggio Calabria si registra un lieve aumento dell’attività economica, mentre il numero di abitanti continua a diminuire. I dati più recenti dell’Osservatorio economico 2024-2025 evidenziano una crescita in alcuni settori, ma anche un calo costante della popolazione residente. La diminuzione demografica rappresenta un elemento che potrebbe influire sullo sviluppo della città nei prossimi anni.
Un’economia che mostra segnali di ripresa e capacità di reazione, ma che deve fare i conti con una sfida strutturale destinata a incidere sul futuro del territorio: il calo demografico. È questo il quadro emerso durante la presentazione dell’“Osservatorio economico della Città metropolitana di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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