Guerra e voli Salvini lancia l' allarme rincari aerei per la Calabria ma non riguarda Reggio

Il ministro dei trasporti ha segnalato un possibile aumento dei costi dei voli aerei che riguarda la Calabria, in relazione agli effetti della guerra sui collegamenti aerei. Tuttavia, questa previsione non si applica a Reggio Calabria, che sembra essere esclusa dalla questione. La dichiarazione arriva in un momento in cui molti stanno pianificando le partenze per le vacanze estive, evidenziando le preoccupazioni legate ai rincari nel settore dei trasporti.

Un allarmante riferimento alla Calabria negli scenari del traffico aereo sotto la minaccia della guerra, arrivato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, aumenta le preoccupazioni di chi sta programmando le partenze estive.In un'intervista a Rtl 102.5, Salvini ha detto che le compagnie aree in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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