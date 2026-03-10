Il nome del nuovo ristorante? ' Mig**** Maledetta' Fabbri protesta | Lede la dignità delle donne deriva sgradevole

Un nuovo ristorante apre sul porto canale di Cesenatico con il nome ‘Mig**** Maledetta’. Davide Fabbri, blogger ed ex consigliere comunale a Cesena, ha espresso forte protesta, affermando che il nome offende la dignità delle donne e risulta sgradevole. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra i residenti e gli interessati alla situazione.

Il blogger ed ex consigliere comunale Davide Fabbri: "Il mio sdegno, la mia costernazione è totale poiché assisto ancora una volta ad una deriva sempre più sgradevole". Il caso a Cesenatico Si sa che i romagnoli hanno una vena goliardica piuttosto accentuata ma il nome scelto, 'Mignotta Maledetta', per un ristorante che aprirà a breve sul porto canale di Cesenatico, suscita lo sdegno e la protesta forte di Davide Fabbri, blogger ed ex consigliere comunale a Cesena. "Aprirà a metà aprile 2026 a Cesenatico un ristorante con questo nome sessista - dice Fabbri -. L'imprenditore titolare di tale attività ha scelto l'8 marzo scorso, giornata internazionale della donna, per lanciare i suoi proclami imbarazzanti: 'sarà un posto del cuore; ti auguro di avere una "mig***** maledetta" nel tuo cuore'".