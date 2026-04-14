bookingcom hackerata la piattaforma avvisa i clienti su fuga dati

Booking.com ha annunciato di essere stata colpita da un attacco hacker, che potrebbe aver compromesso i dati personali di alcuni utenti. La piattaforma ha notificato ai clienti che potrebbero aver subito accesso ai loro nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. La società sta lavorando per capire l’entità dell’incidente e per adottare le misure necessarie a proteggere le informazioni coinvolte.

Attacco hacker a Booking.com che ha confermato agli utenti che i cyber criminali potrebbero aver avuto accesso ai dati personali dei clienti, inclusi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. Lo riporta il Guardian online e anche diversi siti specializzati americani. Il gigante delle prenotazioni alberghiere online, ha affermato di "aver notato alcune attività sospette che coinvolgono terze parti non autorizzate che sono in grado di accedere ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri ospiti", riporta la testata. "Dopo aver scoperto l'attività, abbiamo intrapreso azioni per contenere il problema - ha aggiunto - Abbiamo aggiornato il codice Pin per queste prenotazioni e informato i nostri ospiti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Booking.com hackerata, la piattaforma avvisa i clienti su fuga dati

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