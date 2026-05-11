Recycle Your Boots fa rivivere gli scarponi Oltre 60mila paia raccolte e avviate al riciclo

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2021, la società ha promosso un progetto chiamato “Recycle Your Boots” per recuperare e riciclare gli scarponi da sci, coinvolgendo i clienti in una iniziativa di economia circolare. Finora sono stati raccolti e avviati al riciclo oltre 60.000 paia di scarponi, contribuendo a ridurre i rifiuti in discarica e a riutilizzare i materiali. La campagna si rivolge a chi desidera smaltire i propri scarponi in modo sostenibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 2021 Tecnica group ha portato l’economia circolare nel mondo dello sci grazie a " Recycle your boots ", il progetto che prevede il recupero e il riciclo degli scarponi da sci (di qualsiasi marca e modello) per ricavarne materie prime rigenerate, da utilizzare nella produzione di nuovi scarponi e di nuovi prodotti dedicati alla montagna. In questi anni, circa 60mila paia di scarponi sono state raccolte e avviate al riciclo, con un tasso medio di recupero dei materiali dell’85% e un risparmio stimato di circa 900 tonnellate di Co2. In questa lunga stagione sciistica, impreziosita dal successo strepitoso delle Olimpiadi di Milano Cortina e ormai prossima a essere archiviata, il progetto – noto con l’acronimo "Ryb" – ha compiuto significativi passi avanti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

recycle your boots fa rivivere gli scarponi oltre 60mila paia raccolte e avviate al riciclo
© Quotidiano.net - “Recycle Your Boots” fa rivivere gli scarponi. Oltre 60mila paia raccolte e avviate al riciclo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Meno di 20 alunni per classe: la proposta di Alleanza Verdi Sinistra per rivoluzionare la scuola italiana, raccolte oltre 60mila firmeLa proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra, d'iniziativa popolare, punta a limitare il numero di alunni per classe.

Al Museo Interattivo del Cinema di Milano un oleogramma fa rivivere Charlie Chaplin"A tu per tu con Charlie Chaplin" è la nuova installazione che permetterà (fino al 4 ottobre) di dialogare con Charlie Chaplin e porgli delle domande...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web