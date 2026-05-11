Recycle Your Boots fa rivivere gli scarponi Oltre 60mila paia raccolte e avviate al riciclo
Dal 2021, la società ha promosso un progetto chiamato “Recycle Your Boots” per recuperare e riciclare gli scarponi da sci, coinvolgendo i clienti in una iniziativa di economia circolare. Finora sono stati raccolti e avviati al riciclo oltre 60.000 paia di scarponi, contribuendo a ridurre i rifiuti in discarica e a riutilizzare i materiali. La campagna si rivolge a chi desidera smaltire i propri scarponi in modo sostenibile.
Dal 2021 Tecnica group ha portato l’economia circolare nel mondo dello sci grazie a " Recycle your boots ", il progetto che prevede il recupero e il riciclo degli scarponi da sci (di qualsiasi marca e modello) per ricavarne materie prime rigenerate, da utilizzare nella produzione di nuovi scarponi e di nuovi prodotti dedicati alla montagna. In questi anni, circa 60mila paia di scarponi sono state raccolte e avviate al riciclo, con un tasso medio di recupero dei materiali dell’85% e un risparmio stimato di circa 900 tonnellate di Co2. In questa lunga stagione sciistica, impreziosita dal successo strepitoso delle Olimpiadi di Milano Cortina e ormai prossima a essere archiviata, il progetto – noto con l’acronimo "Ryb" – ha compiuto significativi passi avanti.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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