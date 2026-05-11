Recycle Your Boots fa rivivere gli scarponi Oltre 60mila paia raccolte e avviate al riciclo

Dal 2021, la società ha promosso un progetto chiamato “Recycle Your Boots” per recuperare e riciclare gli scarponi da sci, coinvolgendo i clienti in una iniziativa di economia circolare. Finora sono stati raccolti e avviati al riciclo oltre 60.000 paia di scarponi, contribuendo a ridurre i rifiuti in discarica e a riutilizzare i materiali. La campagna si rivolge a chi desidera smaltire i propri scarponi in modo sostenibile.

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