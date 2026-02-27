Meno di 20 alunni per classe | la proposta di Alleanza Verdi Sinistra per rivoluzionare la scuola italiana raccolte oltre 60mila firme

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a ridurre il numero di studenti per classe, proponendo un limite di meno di 20 alunni. La proposta è stata sostenuta da oltre 60mila firme e prevede modifiche alle norme attuali sulla composizione delle classi nelle scuole italiane. La proposta è ora in attesa di esame da parte delle autorità competenti.

La proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra, d'iniziativa popolare, punta a limitare il numero di alunni per classe. Il progetto prevede il rafforzamento degli organici e nuove soglie dimensionali per gli istituti scolastici autonomi. "Non più di 20 alunni per classe": Alleanza Verdi Sinistra presenta la proposta di legge in un incontro. Giovedì, alle 17, il Caffè del Teatro di Corso Diaz 44 ospiterà "Una scuola per tutti", un incontro pubblico per presentare e discutere la proposta. Non più di 20 per classe: Iniziata la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa da Avs per limitare a 20 il numero di alunni per classe.