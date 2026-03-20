Al Museo Interattivo del Cinema di Milano un oleogramma fa rivivere Charlie Chaplin
"A tu per tu con Charlie Chaplin" è la nuova installazione che permetterà (fino al 4 ottobre) di dialogare con Charlie Chaplin e porgli delle domande . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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