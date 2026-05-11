Record di partecipazione e progetti per l’edizione 2026 di YouthBank

Sabato scorso, la “Casa della YouthBank” nel complesso Santa Margherita di Piacenza ha registrato un’affluenza senza precedenti durante la giornata dedicata ai progetti per l’edizione 2026. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con numerosi giovani che hanno presentato idee e proposte. La struttura ha accolto un gran numero di persone interessate, segnando un momento di grande attività e coinvolgimento per l’associazione.

La “Casa della YouthBank”, nei locali del complesso Santa Margherita di via Sant’Eufemia a Piacenza, ha vissuto sabato una delle sue giornate più intense e significative. Sono stati ben 98 i ragazzi e le ragazze, tra Banker e Planner, che hanno partecipato alla giornata di formazione ufficiale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

YouthBank: 4 progetti vincenti per dare futuro ai giovani valdostani? Domande chiave Quali sono i quattro progetti che riceveranno il finanziamento? Come cambieranno la vita dei giovani i nuovi spazi di Pontey? Chi...

Nove progetti di partecipazione. Si aprono le votazioni on lineProcede a gonfie vele il ‘Benessere di tutti’: è il progetto di partecipazione lanciato dal Comune che vede 9 progetti presentati, e che coinvolge 29...

Argomenti più discussi: A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo per l'Accademia Navale; Ultratrail Mugello 2026, record di partecipazione e spettacolo nella natura; Gran Prix, record di partecipazione al Palamariotti: 48 squadre e oltre 240 miniatleti in campo; Stelle nello sport, record di partecipazione delle scuole. E non solo per il calcio.

????Il grande spettacolo del Giro d'Italia 2026 è pronto a partire! Questa edizione, che parte in #Bulgaria e si conclude a #Roma dopo 21 tappe, vede la partecipazione di un numero record di campioni norvegesi??! Chi riuscirà a vincere il Giro? Foto: @gi x.com

Partecipazione elettorale da record nelle storica elezioni ungheresi reddit