Sono state aperte le votazioni online per il progetto di partecipazione chiamato ‘Benessere di tutti’, promosso dal Comune. Sono nove i progetti in gara, presentati da 29 associazioni e coinvolgono anche sette cittadini singoli. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità locale e a raccogliere opinioni e preferenze attraverso le votazioni digitali.

Procede a gonfie vele il ‘Benessere di tutti’: è il progetto di partecipazione lanciato dal Comune che vede 9 progetti presentati, e che coinvolge 29 realtà di natura associativa e 7 cittadini. Fra i progetti proposti, il vincitore sarà sostenuto da 10.000 euro quest’anno e altrettanti l’anno prossimo. Le idee spaziano dall’arteterapia ai centri di aggregazione, da percorsi di lettura e scrittura a iniziative culturali e musicali, dall’educazione al rispetto e alle relazioni di genere alla valorizzazione del canale Navile. "Siamo in presenza – dice l’assessora alla Partecipazione, Annalisa Bondi –, di un tasso di partecipazione mai registrato nelle precedenti edizioni del bilancio partecipativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nove progetti di partecipazione. Si aprono le votazioni on line

