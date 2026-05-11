Real Madrid nel caos | il caso Mbappe spacca l’ambiente dopo il Clásico
Il rapporto tra il club e il calciatore francese sembra essere deteriorato, con tensioni che si riflettono anche nello spogliatoio. Dopo il recente Clásico, il divario tra le parti si è accentuato, mentre il Real Madrid affronta una seconda stagione senza trofei e con un ambiente interno diviso. A parlare di questa situazione è stato anche un commentatore televisivo, che ha criticato pubblicamente il giocatore, definendo la sua attuale versione “da vendere”.
Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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