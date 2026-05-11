Real Madrid nel caos | il caso Mbappe spacca l’ambiente dopo il Clásico

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto tra il club e il calciatore francese sembra essere deteriorato, con tensioni che si riflettono anche nello spogliatoio. Dopo il recente Clásico, il divario tra le parti si è accentuato, mentre il Real Madrid affronta una seconda stagione senza trofei e con un ambiente interno diviso. A parlare di questa situazione è stato anche un commentatore televisivo, che ha criticato pubblicamente il giocatore, definendo la sua attuale versione “da vendere”.

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