Real Betis-Elche martedì 12 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta a La Cartuja?
Martedì 12 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà la sfida tra il Real Betis e l'Elche a La Cartuja. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali e quote già disponibili. I padroni di casa, reduce da una delusione recente, avevano ottenuto tre punti fondamentali per assicurarsi il quinto posto e la qualificazione alla Champions League, ma un calo nel finale ha permesso agli avversari di pareggiare e di avvicinarsi al sorpasso.
Quanti rimpianti per il Real Betis: gli andalusi avevano in tasca tre punti fondamentali per sigillare il quinto posto, che significa Champions League, nella gara di sabato notte ad Anoeta ma il calo finale ha permesso che i baschi arrivassero al pareggio e sfiorassero addirittura il sorpasso. I Verdiblancos hanno comunque moltissime possibilità di centrare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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