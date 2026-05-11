Real Betis-Elche martedì 12 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta a La Cartuja?

Martedì 12 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà la sfida tra il Real Betis e l'Elche a La Cartuja. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali e quote già disponibili. I padroni di casa, reduce da una delusione recente, avevano ottenuto tre punti fondamentali per assicurarsi il quinto posto e la qualificazione alla Champions League, ma un calo nel finale ha permesso agli avversari di pareggiare e di avvicinarsi al sorpasso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui