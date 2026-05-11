Real Betis-Elche martedì 12 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a La Cartuja?

Il 12 maggio 2026 alle 20:00 si disputa la partita tra Real Betis ed Elche a La Cartuja. I padroni di casa avevano la possibilità di assicurarsi il quinto posto in classifica, qualificandosi così per la Champions League, dopo aver dominato la gara di sabato scorso contro l’Anoeta. Tuttavia, un calo finale ha consentito agli avversari di pareggiare e di avvicinarsi al sorpasso, lasciando aperto il risultato finale e alimentando i discorsi sui pronostici e le quote della sfida.

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