Real Betis-Elche martedì 12 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani alla ricerca di punti in Andalusia

Martedì 12 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Real Betis e Elche. I valenciani cercano punti importanti in Andalusia, mentre il Betis, dopo aver perso due punti contro la squadra di Anoeta, si prepara a una sfida decisiva. La squadra andalusa aveva la possibilità di consolidare il quinto posto in classifica e assicurarsi la partecipazione alla Champions League, ma un calo nel finale ha impedito di ottenere i tre punti e ha lasciato spazio al pareggio dei baschi.

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