Real Betis-Elche martedì 12 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani alla ricerca di punti in Andalusia
Martedì 12 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Real Betis e Elche. I valenciani cercano punti importanti in Andalusia, mentre il Betis, dopo aver perso due punti contro la squadra di Anoeta, si prepara a una sfida decisiva. La squadra andalusa aveva la possibilità di consolidare il quinto posto in classifica e assicurarsi la partecipazione alla Champions League, ma un calo nel finale ha impedito di ottenere i tre punti e ha lasciato spazio al pareggio dei baschi.
Quanti rimpianti per il Real Betis: gli andalusi avevano in tasca tre punti fondamentali per sigillare il quinto posto, che significa Champions League, nella gara di sabato notte ad Anoeta ma il calo finale ha permesso che i baschi arrivassero al pareggio e sfiorassero addirittura il sorpasso. I Verdiblancos hanno comunque moltissime possibilità di centrare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Real Sociedad 0-2 Betis - Abde Ezzalzouli 47' reddit
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