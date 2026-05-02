Domenica 3 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la sfida tra Celta Vigo ed Elche. Il Celta Vigo, reduce da due sconfitte consecutive contro il Friburgo, ha visto complicarsi il cammino in campionato, mentre l’Elche cerca punti importanti in una fase cruciale della stagione. Le formazioni si preparano a scendere in campo allo stadio di Balaidos, con gli scommettitori che valutano diverse opzioni di scommessa e pronostici.

Il Celta Vigo sta vivendo un momento di depressione calcistica: la fine del sogno europeo con le due brutte sconfitte patite col Friburgo probabilmente ha avuto un riflesso anche in Liga. I galiziani avevano concrete possibilità di confermare la posizione europea ma nelle ultime tre gare non hanno ottenuto nemmeno un punto: domenica ospiteranno l’Elche,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Elche (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani possono far bene a Balaidos

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