Real Betis-Real Madrid venerdì 24 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol+Over a La Cartuja?

Da infobetting.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato spagnolo torna in campo venerdì sera con la partita tra il Real Betis e il Real Madrid, programmata alle 21:00 a La Cartuja. La settimana è caratterizzata da un turno infrasettimanale concluso giovedì, seguito da una ripresa immediata del calendario. L’incontro tra le due squadre rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, con molte aspettative sui pronostici e le possibili reti segnate durante il match.

Il calcio spagnolo sta vivendo una settimana molto intensa: turno infrasettimanale fino a giovedì, poi si riparte immediatamente, tra l’altro con un piatto fortissimo. La prima gara della nuova giornata, che si gioca come di consueto venerdì notte, vedrà protagoniste Real Betis e Real Madrid. Gli andalusi hanno subito una botta terribile una settimana fa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Betis-Real Madrid (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol+Over a La Cartuja?

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