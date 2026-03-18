Re Carlo assiste senza intervenire alle tensioni tra Harry e Meghan Markle, che coinvolgono anche la figlia della coppia. Meghan Markle viene accusata di sfruttare la figlia, mentre Harry ha deciso di far intervenire un avvocato in risposta alle accuse. La famiglia reale britannica non commenta le vicende, che continuano a far parlare sui media internazionali.

Re Carlo resta a guardare quello che accade oltreoceano tra Harry e Meghan Markle. Non ha certo il tempo di occuparsi delle beghe famigliari dei Sussex ma la preoccupazione cresce, perché potrebbe essere motivo di ulteriore destabilizzazione della Monarchia. Re Carlo, impassibile in pubblico ma preoccupato in privato. Re Carlo non fa commenti in pubblico sulle vicende di Harry e Meghan Markle, nemmeno quando sono andati in Giordania per una missione umanitaria, ricalcando le orme di Lady Diana quando si era svincolata dalla Monarchia. A breve dovrebbero recarsi anche in Australia, un Paese del Commonwealth, dove per altro erano andati appena sposati in rappresentanza della Monarchia britannica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle sfrutta la figlia e Harry fa intervenire l’avvocato

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