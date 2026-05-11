re carlo fa la storia pronto a stravolgere la linea di successione

Re Carlo sembra deciso a cambiare le regole della successione reale, con l’obiettivo di rimuovere il fratello dalla linea di successione. Dopo mesi di dichiarazioni, questa intenzione potrebbe presto concretizzarsi, segnando un cambiamento significativo nella storia della monarchia britannica. La decisione arriva in un momento in cui il sovrano ha espresso chiaramente il suo desiderio di modificare l’ordine di successione.

Re Carlo pronto a fare la storia della monarchia britannica. Da mesi il sovrano ha manifestato l’intenzione di rimuovere il fratello, l’ex Principe Andrea, dalla linea di successione, e ora questo orientamento potrebbe tradursi in un passaggio concreto. L’obiettivo è quello di recidere definitivamente ogni legame istituzionale con l’ex Duca di York, travolto dal caso Jeffrey Epstein e progressivamente escluso dalla vita pubblica della famiglia reale. Una scelta che risponde all’esigenza di tutelare l’immagine della Corona e di ristabilire un equilibrio all’interno della dinastia. Attualmente Andrew resta ottavo nella linea di successione al trono ma la sua posizione appare sempre più fragile.🔗 Leggi su Dilei.it

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