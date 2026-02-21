Re Carlo perché è difficile eliminare Andrea dalla linea di successione al trono
Re Carlo III affronta una sfida difficile nel tentativo di escludere Andrea dalla linea di successione. La presenza del duca di York, infatti, rappresenta un problema per il monarca, anche a causa del sostegno che riceve da alcuni membri della famiglia reale. La questione si complica ulteriormente perché nessuno ha ancora trovato una soluzione definitiva. La discussione sulla posizione di Andrea continua a tenere banco tra gli esperti di monarchia.
Nonostante sia – con molta probabilità – nelle sue intenzioni, Re Carlo III non riuscirà facilmente a eliminare Andrea dalla linea di successione al trono. Travolto dallo scandalo legato ai file di Epstein, il fratello del re è sempre più in difficoltà. La polizia britannica infatti starebbe continuando a indagare e le prove a suo carico sarebbero non solo tante, ma gravissime. Così tanto da mettere in pericolo persino l’intera Royal Family. Andrea e la successione al trono: la paura di Re Carlo III. Secondo alcune indiscrezioni per proteggere la monarchia britannica Re Carlo III vorrebbe eliminare dalla linea di successione al trono il fratello.🔗 Leggi su Dilei.it
Gb: Andrew è ottavo nella linea di successione al trono, potrebbe essere rimosso?Andrew Mountbatten-Windsor si trova ancora tra i primi otto candidati a diventare re, anche se ha perso i titoli ufficiali lo scorso ottobre.
Gb: aumentano richieste affinché Andrew sia rimosso da linea successione al tronoA Londra, si registra un crescente numero di richieste per escludere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea il Sogghignante: dalla gloria alle Falkland alle accuse di Giuffre, la caduta del principe; Andrea e la crisi dei Windsor: Re Carlo scarica il fratello ma la Royal Family è accusata di aver coperto lo scandalo; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea; Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono.
