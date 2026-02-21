L’ex principe Andrea e il caso Epstein Re Carlo non si opporrebbe a rimozione da linea successione

L’ex principe Andrea è al centro di un caso legato a Epstein, che ha portato a discussioni sulla sua posizione nella linea di successione. Buckingham Palace non si oppone all’ipotesi di rimuoverlo, mentre le autorità continuano a perquisire la sua ex residenza a Windsor. La polizia ha confermato che le operazioni proseguiranno anche nel fine settimana, mantenendo alta l’attenzione su questa vicenda. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Buckingham Palace non si opporrebbe ai piani per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale, mentre la polizia ha confermato che la perquisizione della sua ex residenza a Windsor proseguirà anche nel fine settimana. Lo apprende il Guardian, che cita fonti reali secondo cui Re Carlo non ostacolerebbe un eventuale intervento del Parlamento volto a escludere il fratello dall'ordine di successione. Secondo le stesse fonti, a Palazzo prevale una linea di prudenza istituzionale: la questione verrebbe considerata materia di competenza parlamentare e non oggetto di iniziative dirette della Corona.