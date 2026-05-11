Ravina venduto l’ultimo lotto | il distretto industriale è completo

Il distretto industriale di Ravina è stato completato con la vendita dell'ultimo lotto, segnando la fine di un progetto iniziato cinque anni fa. L'area, precedentemente in fase di sviluppo, ora ospita sei aziende che hanno preso possesso dei terreni. La società che ha gestito l'operazione ha concluso la vendita in tempi record, senza fornire dettagli sui nomi delle imprese coinvolte. Restano da chiarire le modalità con cui è stata portata a termine questa fase finale.

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? Domande chiave Chi sono le sei aziende che hanno occupato l'area?. Come ha fatto Trentino Sviluppo a completare l'operazione in cinque anni?. Perché la posizione strategica di Ravina attira nuovi investitori privati?. Dove si sposteranno ora gli sforzi di recupero industriale?.? In Breve Ciclo iniziato nel 2019 con 40.000 metri quadrati totali venduti a sei imprese.. Tecnosteel acquista l'ultimo lotto di 4.000 metri quadrati in località Stella.. Aziende presenti Revolti Lattonerie, Officine Margoni, Novareti, Barison Industry e Pedrotti.. Prossimo intervento di Trentino Sviluppo previsto per l'area Casotte a Mori.. Trentino Sviluppo ha completato la vendita dell’area industriale in località Stella a Ravina, cedendo l’ultimo lotto di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravina, venduto l’ultimo lotto: il distretto industriale è completo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 28 Aprile 2026 Notizie correlate Speculazione energetica: "Rischiamo di trasformarci in un distretto industriale"PITIGLIANO La Maremma rischia di trasformarsi in un distretto industriale dell’energia. Il Tennessee cancella l’ultimo distretto nero. «Tornati al ’65»Si profilano sempre più chiaramente i contorni di un’operazione istigata dal presidente e attuata dai repubblicani col concorso del massimo tribunale...