Il Tennessee cancella l’ultimo distretto nero Tornati al ’65

In Tennessee, è stata eliminata l’ultima circoscrizione elettorale con una maggioranza afroamericana. La Corte suprema ha recentemente annullato le protezioni che garantivano il diritto di voto a questa comunità, portando a un nuovo scenario politico nel paese. A pochi giorni dall’inizio delle primarie, si susseguono le notizie di riorganizzazioni territoriali e modifiche alle circoscrizioni elettorali in vari stati.

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