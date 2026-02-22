Speculazione energetica | Rischiamo di trasformarci in un distretto industriale

Il Gruppo d’Intervento Giuridico avverte che la crescente speculazione energetica potrebbe portare la Maremma a diventare un’area industriale. La causa risiede nel progetto eolico della società Zefiro Green Power, che minaccia di alterare il paesaggio e l’ambiente locale. L’organizzazione ha presentato un documento ufficiale per richiedere approfondimenti sulla valutazione d’impatto ambientale. La questione riguarda direttamente le future trasformazioni della zona e le sue risorse naturali.

PITIGLIANO La Maremma rischia di trasformarsi in un distretto industriale dell’energia. È questo l’allarme lanciato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), che ha recentemente presentato un atto di intervento nel procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale relativo al nuovo progetto eolico della società milanese Zefiro Green Power s.r.l.. L’intervento riguarda la centrale prevista tra Pian di Morrano, Montesorano, La Rotta e Casone, nei Comuni di Pitigliano, Manciano e Ischia di Castro. Il progetto prevede 9 aerogeneratori alti circa 200 metri, per una potenza complessiva di 64,8 MegaWatt, affiancati da un sistema di accumulo da 32 MegaWatt, nuove strade di accesso, cavidotti e una sottostazione elettrica, in un’area di confine tra Toscana e Lazio caratterizzata da boschi, campi, corsi d’acqua e macchia mediterranea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

